الحكومة: أمن سوريا مصلحة استراتيجية .. ووقف العدوان على غزة أولوية إنسانية

وأشار المومني إلى أن الأردن يعمل على توسيع نطاق التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف القطاعات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة.
وفيما يتعلّق بالأوضاع في قطاع غزة، جدّد المومني التأكيد على الموقف الأردني الثابت، موضحاً أن أولوية المملكة تتمثل بوقف العدوان الغاشم على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنقاذ المدنيين العزّل.
وشدّد على أن الأردن مستمر في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني.
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