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الحكومة: أمن سوريا مصلحة استراتيجية .. ووقف العدوان على غزة أولوية إنسانية

وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني
وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني
 
الثلاثاء، 22-07-2025 05:28 م
الوكيل الإخباري- أكّد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، أن الأردن يواصل أداءه الدبلوماسي الفاعل في دعم سوريا الشقيقة، استناداً إلى موقف أردني ثابت يقوم على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشدداً على أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان مصلحة استراتيجية عليا للمملكة.اضافة اعلان


وأشار المومني إلى أن الأردن يعمل على توسيع نطاق التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف القطاعات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة.

وفيما يتعلّق بالأوضاع في قطاع غزة، جدّد المومني التأكيد على الموقف الأردني الثابت، موضحاً أن أولوية المملكة تتمثل بوقف العدوان الغاشم على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنقاذ المدنيين العزّل.

وشدّد على أن الأردن مستمر في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني.
 
 
gnews

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