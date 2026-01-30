الحكومة : أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها استبدالها

08:51 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أنّ استبدال المدافئ غير الآمنة لا يقتصر على الأسر المستفيدة من المعونة الوطنية.





وقال بني مصطفى خلال حديثها لبرنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، إنّ أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها التسجيل عبر المنصة الخاصة، وقد مولت الحكومة ذلك بدون الاعتماد على موازنة وزارة التنمية، والشرط الأساسي أن تكون المدفأة غير آمنة، ويتم التحقق من ذلك من خلال فرق فنية في الميدان.



وبينت أنه حتى الآن قامت الوزارة من خلال مراكز تكية أم علي باستبدال 5 آلاف مدفأة وما زال التسجيل لعملية الاستبدال متاحًا حتى يوم الأربعاء المقبل.

