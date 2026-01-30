الجمعة 2026-01-30 10:03 م

الحكومة : أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها استبدالها

مدافئ "غير آمنة"
المدافئ غير الآمنة
 
الجمعة، 30-01-2026 08:51 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أنّ استبدال المدافئ غير الآمنة لا يقتصر على الأسر المستفيدة من المعونة الوطنية.اضافة اعلان


وقال بني مصطفى خلال حديثها لبرنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، إنّ أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها التسجيل عبر المنصة الخاصة، وقد مولت الحكومة ذلك بدون الاعتماد على موازنة وزارة التنمية، والشرط الأساسي أن تكون المدفأة غير آمنة، ويتم التحقق من ذلك من خلال فرق فنية في الميدان.

وبينت أنه حتى الآن قامت الوزارة من خلال مراكز تكية أم علي باستبدال 5 آلاف مدفأة وما زال التسجيل لعملية الاستبدال متاحًا حتى يوم الأربعاء المقبل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية وشهرية

علما الإمارات وإيران

عربي ودولي الإمارات وإيران تؤكدان أهمية استقرار المنطقة

أجواء باردة وأمطار غزيرة وتحذيرات من السيول في عدة مناطق بالمملكة

الطقس الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية معالي كريشان يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

مدافئ "غير آمنة"

أخبار محلية الحكومة : أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها استبدالها

علم جنوب إفريقيا

عربي ودولي جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر في رسالة للدول الأعضاء من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أسطول كبير يتجه لإيران أكبر من الذي أبحر إلى فنزويلا



 






الأكثر مشاهدة