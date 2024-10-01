 
الثلاثاء 2024-10-01 02:02 م
 
 

الحكومة: إرسال طائرة مساعدات للأشقاء في لبنان اليوم الثلاثاء

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الثلاثاء، 01-10-2024 01:10 م

الوكيل الإخباري-  أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني موقف الأردن الثابت تجاه القضايا في المنطقة أبرزها وقف العدوان على قطاع غزة ولبنان.

وقال المومني إن الأردن سيرسل طائرة مساعدات هي الثالثة من نوعها للأشقاء في لبنان.

وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش اليوم الأوضاع الراهنة في المنطقة واستمرار إرسال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

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وشدد المومني على أن الحكومة موجودة بالأساس لخدمة المواطنين وذلك من خلال التوجيهات الملكية بكتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء.

 
gnews

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