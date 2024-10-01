الحكومة: إرسال طائرة مساعدات للأشقاء في لبنان اليوم الثلاثاء

وقال المومني إن الأردن سيرسل طائرة مساعدات هي الثالثة من نوعها للأشقاء في لبنان.
وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش اليوم الأوضاع الراهنة في المنطقة واستمرار إرسال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.
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