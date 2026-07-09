الخميس 2026-07-09 04:56 م

الحكومة: إطلاق صافرات الإنذار على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ من إيران

الحكومة: إطلاق صافرات الإنذار على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 02:04 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها.اضافة اعلان


القوات المسلحة الأردنية الباسلة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة، وتسخر كل جهودها لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.

ستقوم الجهات المعنية بتزويد المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة، راجين الالتزام بها وتجنب نشر الاخبار المغلوطة.
 
 


gnews

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