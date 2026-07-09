الحكومة: إطلاق صافرات الإنذار على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ من إيران

القوات المسلحة الأردنية الباسلة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة، وتسخر كل جهودها لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.
ستقوم الجهات المعنية بتزويد المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة، راجين الالتزام بها وتجنب نشر الاخبار المغلوطة.
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