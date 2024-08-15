الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر آب الحالي مقارنــة مــع أسعارها في الأسبوع الأول من نفس الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.



ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الخميس، بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (90) في الأسبوع الثاني من شهر آب الحالي 733 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 723 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1 بالمئة.



كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر آب الحالي 776 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 766 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1 بالمئة.



وارتفع سعر الديزل من 666 دولارا للطن إلى 681 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 707 دولارا للطن إلى 719 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة.



كما ارتفع سعر زيت الوقود من 456 دولارا للطن إلى 463 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2 بالمئة.



وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 569 دولارا خلال تموز الماضي إلى 575 دولارا خلال آب الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.



أما بالنسبة لخام برنت، فقد ارتفع معدل سعره في الأسبوع الأول ليصبح 82 دولارا مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ حوالي 79 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5 بالمئة.