الحكومة: استرداد أموال صرفت بشكل مخالف

الوكيل الإخباري- قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي اليوم الأربعاء، إن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة، اتخذ إجراءات جديدة لتسريع الاستجابة لجميع الملاحظات الرقابية.



وأكد النجداوي، أنه وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، فإن الفريق سيعمل على إجراء مراجعة دورية ورفع نسبة الاستجابة لجميع الملاحظات الرقابية، وربطها مع إجراءات تحديث القطاع العام، إلى جانب إدامة العمل وتعزيزه، وتخصيص فريق متابعة للوزارات والمؤسسات؛ بما يسهم في الحد من المخالفات في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.



ولفت إلى أن الفريق عقد اليوم اجتماعا في دار رئاسة الوزراء، ناقش خلاله الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، والتي بلغ مجموعها 33 استيضاحا سجلت بحق 22 مؤسسة وجهة، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها واسترداد جميع المبالغ التي تم صرفها بشكل مخالف.

