الحكومة الأردنية تحذر من اختراق أجواء المملكة

وأضاف أنه جرى تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام والتي تزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولاً بأول.
وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الأردنية تطالب رعاياها في غزة بالمغادرة وتنسق لإجلائهم
-
الملكية الأردنية: جميع رحلات الملكية حسب الجدول المعتاد باستثناء الرحلات إلى العراق
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
وزارة الصناعة: لا يوجد ارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية بشكل غير مبرر
-
نقابة الأطباء تقر مشروع التحول الرقمي الشامل
-
الأردن يعزي العراق بضحايا الحادث المروري في محافظة ذي قار
-
سلطة العقبة تمهل أصحاب "الإبل السائبة" 48 ساعة لجمعها بحظائر