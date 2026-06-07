الحكومة الأردنية تحذر من اختراق أجواء المملكة

الوكيل الإخباري- حذر وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد.

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وقال المومني: لقد تعرضت أجواء المملكة الأردنية الهاشمية لاختراق مساء اليوم بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم.

وأضاف أنه جرى تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام والتي تزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولاً بأول.

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته.