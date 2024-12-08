الحكومة : الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري

وقال الصفدي إن الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها.
وشدد الصفدي على دعم الأردن لأي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق ويحفظ حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق.
وأكد الصفدي على ضرورة حماية سوريا من الإنزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وقال الصفدي إن الأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق.
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