الحكومة : الأردن لم ولن يسمح باختراق أجوائه ولن يكون ساحة حرب لأي صراع

وشدد المومني، في بيان صحفي، أن أمن الوطن خط أحمر، وأنه لن يُسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.
وقال إن الأردن يتابع التطورات الإقليمية من كثب، محذرا من تبعات التصعيد في المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.
وحذّر المومني من تداول أية مقاطع مصورة مضللة أو معلومات مغلوطة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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