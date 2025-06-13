الجمعة 2025-06-13 10:13 ص
 

الحكومة : الأردن لم ولن يسمح باختراق أجوائه ولن يكون ساحة حرب لأي صراع

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 13-06-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، فجر الجمعة، أن الأردن لم ولن يسمح باختراق أجوائه ولن يكون ساحة حرب لأي صراع.

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وشدد المومني، في بيان صحفي، أن أمن الوطن خط أحمر، وأنه لن يُسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.


وقال إن الأردن يتابع التطورات الإقليمية من كثب، محذرا من تبعات التصعيد في المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.


وحذّر المومني من تداول أية مقاطع مصورة مضللة أو معلومات مغلوطة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 
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