الحكومة: الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بـ"خدمة العلم" قريبا

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، إنه سيتم الإعلان خلال الفترة القصيرة القادمة أسماء الدفعة الأولى من المكلفين الذين سيجري استدعاؤهم لأداء خدمة العلم في العام المقبل وذلك بعد أن يستكمل القانون كامل مراحله الدستورية.

وقال المومني في منشور، إن عملية الاختيار ستتم عبر السحب الإحصائي المحايد، باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية، التزاما بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية وبلا استثناءات.



وتابع "بموجب ما جرى الإعلان عنه سابقا، فإنه سيتم اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور من مواليد 2007 ممن أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم بحلول الأول من كانون الثاني 2026، وبواقع 6000 شاب سنوياً، تُقسم على ثلاث مراحل، بحيث تضم كل دفعة 2000 شاب ضمن المرحلة الواحدة".