الإثنين 2025-11-17 05:05 م
 

الحكومة: الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بـ"خدمة العلم" قريبا

خدمة العلم
خدمة العلم
 
الإثنين، 17-11-2025 03:45 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، إنه سيتم الإعلان خلال الفترة القصيرة القادمة أسماء الدفعة الأولى من المكلفين الذين سيجري استدعاؤهم لأداء خدمة العلم في العام المقبل وذلك بعد أن يستكمل القانون كامل مراحله الدستورية.

اضافة اعلان


وقال المومني في منشور، إن عملية الاختيار ستتم عبر السحب الإحصائي المحايد، باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية، التزاما بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية وبلا استثناءات.


وتابع "بموجب ما جرى الإعلان عنه سابقا، فإنه سيتم اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور من مواليد 2007 ممن أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم بحلول الأول من كانون الثاني 2026، وبواقع 6000 شاب سنوياً، تُقسم على ثلاث مراحل، بحيث تضم كل دفعة 2000 شاب ضمن المرحلة الواحدة".


وختم "يأتي هذا استكمالاً لما أعلنه سمو ولي العهد في آب الماضي حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حيث أكد أن البرنامج خطوة وطنية لإعداد وتأهيل الشباب من خلال تدريب عسكري ومسار نظري منظم بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً

محروقات

اقتصاد محلي وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

خدمة العلم

أخبار محلية الحكومة: الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بـ"خدمة العلم" قريبا

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية "الجمارك": لم تمس السلع الأساسية بتعديل التعرفة الجمركية

ظكه

فيديو منوع طريقة متداولة لشحن الهاتف دون كهرباء

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مشروع قانون معدّل لـ"خدمة العلم"



 
 





الأكثر مشاهدة