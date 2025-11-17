الحكومة: الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بـ"خدمة العلم" قريبا

وقال المومني في منشور، إن عملية الاختيار ستتم عبر السحب الإحصائي المحايد، باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية، التزاما بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية وبلا استثناءات.
وتابع "بموجب ما جرى الإعلان عنه سابقا، فإنه سيتم اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور من مواليد 2007 ممن أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم بحلول الأول من كانون الثاني 2026، وبواقع 6000 شاب سنوياً، تُقسم على ثلاث مراحل، بحيث تضم كل دفعة 2000 شاب ضمن المرحلة الواحدة".
وختم "يأتي هذا استكمالاً لما أعلنه سمو ولي العهد في آب الماضي حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حيث أكد أن البرنامج خطوة وطنية لإعداد وتأهيل الشباب من خلال تدريب عسكري ومسار نظري منظم بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية".
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً
-
الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
-
"الجمارك": لم تمس السلع الأساسية بتعديل التعرفة الجمركية
-
الصفدي ونظيره المصري يبحثان تحضيرات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة
-
إدارة السير تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات والمواقف المرورية
-
العمل: إصدار 5460 قرارا بتسفير عمال وافدين خلال الشهور العشرة الأولى
-
الخارجية تتسلم رسالة اعتماد ممثل منظمة اليونيسف