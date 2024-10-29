الحكومة الاردنية تدين الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمم المتحدة في لبنان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة ضرورة ضمان أمن القوات الأممية وسلامتها، وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحماية المنطقة من تبعاته التي تدفعها نحو الهاوية.
وأعرب السفير القضاة عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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