الحكومة الاردنية تدين الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمم المتحدة في لبنان

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في منطقة الناقورة جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود النمساويين المشاركين في قوات حفظ السلام. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة ضرورة ضمان أمن القوات الأممية وسلامتها، وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحماية المنطقة من تبعاته التي تدفعها نحو الهاوية.



وأعرب السفير القضاة عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.