 
الثلاثاء 2025-03-04 02:13 م
 

الحكومة: الدعم للأشقاء في فلسطين مستمر ونرفض أي تهجير قسري

المومني خلال المؤتمر الصحفي
المومني خلال المؤتمر الصحفي
الثلاثاء، 04-03-2025 01:31 م
الوكيل الإخباري-    أكد الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، أن الأردن ماضٍ في جهوده الدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء في فلسطين، مشددًا على رفض المملكة القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضرورة إحقاق حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.اضافة اعلان


وأضاف المومني أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعمل على نصرة القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة، من خلال تقديم المساعدات الطبية والإنسانية، حيث بدأت المملكة بإخلاء 2000 طفل من القطاع للعلاج في المستشفيات الأردنية.

كما أشار إلى أن القمة العربية القادمة ستبحث خطة مصرية لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، في إطار الجهود المشتركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، أدان المومني هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنها تشكل خرقًا واضحًا لسيادة الأراضي السورية، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وختم الناطق باسم الحكومة تصريحه بالتأكيد على أن الأردن سيواصل موقفه الراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
 
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