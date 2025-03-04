الحكومة: الدعم للأشقاء في فلسطين مستمر ونرفض أي تهجير قسري

وأضاف المومني أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعمل على نصرة القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة، من خلال تقديم المساعدات الطبية والإنسانية، حيث بدأت المملكة بإخلاء 2000 طفل من القطاع للعلاج في المستشفيات الأردنية.
كما أشار إلى أن القمة العربية القادمة ستبحث خطة مصرية لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، في إطار الجهود المشتركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، أدان المومني هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنها تشكل خرقًا واضحًا لسيادة الأراضي السورية، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي.
وختم الناطق باسم الحكومة تصريحه بالتأكيد على أن الأردن سيواصل موقفه الراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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