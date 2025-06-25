الحكومة: الضمان يدرس قرارات للتخفيف على المنشآت السياحية

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، إن هنالك قرارات يدرسها الضمان الاجتماعي للتخفيف على المنشآت السياحية تحديدا حيث يجري دراسة تقسيط المبالغ المستحقة عليها مع إعفائها من الفوائد والغرامات خلال مدة التقسيط.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في البلقاء بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لدعم القطاع السياحي خلال الأسبوع المقبل.



ولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة.



وقال إن برنامج " أردننا جنة" الذي يهدف لدعم السياحة المحلية "سيتوسع" وسيتمكن أهل السلط من استقبال المزيد من الزوار الأردنيين.



وأضاف أن موضوع السياحة والواقع السياحي بالسلط واعد، وذلك بسبب الطبيعة الجعراقبة والمناخية وجود الأماكن التراثية والمقامات الدينية وغير ذلك من مزايا.