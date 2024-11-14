الحكومة العراقية: جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية

12:14 ص

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأربعاء، أن الاستعدادات لتأمين مباراة منتخبي الأردن والعراق، تجري بشكل انسيابي عالي المستوى. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن المنتخب الأردني وصل إلى بلده الثاني العراق وبحماية وضيافة إخوانهم.



وشددت على أن جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية.



وقالت الداخلية العراقية إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول خلط الأوراق والإساءة للجهود التي تبذل لإنجاح المباراة.



وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأربعاء، تسجيل دخول أكثر من ألف مشجع أردني إلى العراق.



وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، إنه "استنادا للتوجيهات الحكومية، باشرت الهيئة وبالتعاون مع الدوائر العاملة بتسهيل مرور الأشقاء من المشجعين الأردنيين إلى العراق".



وأضاف أن "عدد المشجعين الأردنيين الداخلين عبر منفذ طريبيل بلغ 727 منذ يوم التاسع لغاية اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، فيما سجل منفذ مطار البصرة الدولي دخول أكثر من 300 مشجع".



