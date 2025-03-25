الحكومة: العفو العام لم يناقش في الأروقة الرسمية حتى الآن

وأوضح المومني، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن الحكومة لا تزال تستمع إلى المطالبات المتعلقة بالعفو العام، سواء من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أو الإعلاميين، لكنها لم تبدأ بأي خطوات عملية أو تشريعية بشأنه حتى الآن.
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