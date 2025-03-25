الحكومة: العفو العام لم يناقش في الأروقة الرسمية حتى الآن

12:32 م

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الوكيل الإخباري- أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، الدكتور محمد المومني، أن ملف العفو العام لم يُطرح للنقاش في الأروقة الرسمية حتى هذه اللحظة، نافياً وجود أي إجراءات رسمية بخصوصه في الوقت الحالي. اضافة اعلان





وأوضح المومني، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن الحكومة لا تزال تستمع إلى المطالبات المتعلقة بالعفو العام، سواء من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أو الإعلاميين، لكنها لم تبدأ بأي خطوات عملية أو تشريعية بشأنه حتى الآن.

