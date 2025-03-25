الثلاثاء 2025-03-25 12:55 م
 

الحكومة: العفو العام لم يناقش في الأروقة الرسمية حتى الآن

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 12:32 م
الوكيل الإخباري-  أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال، الدكتور محمد المومني، أن ملف العفو العام لم يُطرح للنقاش في الأروقة الرسمية حتى هذه اللحظة، نافياً وجود أي إجراءات رسمية بخصوصه في الوقت الحالي.اضافة اعلان


وأوضح المومني، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن الحكومة لا تزال تستمع إلى المطالبات المتعلقة بالعفو العام، سواء من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أو الإعلاميين، لكنها لم تبدأ بأي خطوات عملية أو تشريعية بشأنه حتى الآن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية جرش: جمعية بصمة المحبة الخيرية توزّع أجهزة طبية على المرضى

نا

أخبار الشركات شركة BIO شركة تقنيات الطاقة الحيوية تطلق حملة لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

ت

منوعات لنهاية أسبوع مثالية.. تخلص من 3 عادات تعيق تجديد طاقتك

ت

أخبار محلية رئيس مفوضي العقبة الاقتصادية يوجه بتسهيل إجراءات دخول السياح خلال عيد الفطر

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة: العفو العام لم يناقش في الأروقة الرسمية حتى الآن

ا

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء

وزارة العمل

أخبار محلية تنويه هام من وزارة العمل لتجنب المخالفات .. تفاصيل

بل

فن ومشاهير بشار إسماعيل يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟



 
 





الأكثر مشاهدة