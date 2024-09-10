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المبيضين لـ"الوكيل الاخباري": ما انجز منذ الصباح واجب الدولة ومؤسساتها

الحكومة: انتخابات اليوم أول جراحة عميقة تجريها الدولة الأردنية

مهند المبيضين
مهند المبيضين
الثلاثاء، 10-09-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين ان الانتخابات التي تجري اليوم الثلاثاء العاشر من أيلول أول جراحة عميقة تجريها الدولة الأردنية عقب مجموعة الاجراءات التي قامت بها خلال السنوات الماضية.

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المبيضين وفي تصريحات لـ"الوكيل الاخباري" فصل الاجراءات بقانون الانتخاب الجديد ولجنة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية وتمكين المرأة وغيرها.

 

ولفت إلى ان ما قامت به الحكومة منذ ساعات صباح اليوم هو واجب المؤسسات الحكومية من إسناد للهيئة المستقلة للانتخاب والذي امر به جلالة الملك الحكومة منذ البداية.

 

وشدد على ان كل ما انجز واجب الدولة ومؤسساتها، لكن الواجب الاكبر على المواطن بالتوجه إلى الصناديق والادلاء بصوته وهذا أمل الحكومة وامل الجميع.

 

وأوضح ان الانتخابات تجرى في وضع اقليمي ودولي حرج، لكنه يمثل التزام الدولة بالمسار الديمقراطي منذ العام 1989.

 
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