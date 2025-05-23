الحكومة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا

ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين أوكتان 95 من 657 دولارا للطن إلى 655 دولارا بنسبة 0.3%، وأوكتان 90 من 641 دولارا إلى 639 دولارا، بنسبة 0.3%.
وارتفع الديزل من 572 دولارا إلى 574 دولارا بنسبة 0.4%، والكاز من 602 دولار إلى 603 دولارات بنسبة 0.1%.
وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 419 دولارا إلى 433 دولارا للطن، بنسبة 3%.
وبلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار الحالي 595 دولارا للطن مقارنة مع 608 دولارات للطن في نيسان الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2%.
واستقر معدل خام برنت عند 65 دولارا للبرميل .
-
أخبار متعلقة
-
عاجل انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع الأول
-
طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي اعتبارا من السبت
-
جمعية الفنادق: 63% نسبة إشغال فنادق عمّان فئة 5 نجوم والبحر الميت 47%
-
الدبابات الملكي يستقبل ذكرى الاستقلال بفعاليات ثقافية وعروض عسكرية مميزة
-
بدء فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال اليوم
-
أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر اليوم إلى الديار المقدسة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الإقامة والحدود: خدمات متكاملة للتسهيل على الحجاج