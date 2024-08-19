الحكومة بصدد إنشاء جسر جديد مدفوع الأجر لمستخدميه في عمّان

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن مباشرة الحكومة بطرح عطاء دراسة جدوى تفصيليَّة خاصَّة بإنشاء جسر بطول 15 كيلو متر فوق شارع الملك عبدالله الثَّاني في العاصمة عمَّان، يمتدّ من طلوع صويلح إلى ما بعد منطقة مرج الحمام، لافتاً إلى أنَّ هذا الجسر سيتمُّ إنشاؤه فوق الشَّارع القائم حاليَّاً ويستهدف إقامة مسار للباص سريع التردُّد.



وأضاف بأنَّ دراسة الجدوى الخاصَّة بهذا الطَّريق (الجسر) تكمِّل الحلقة الخاصَّة بالباصات سريعة التردُّد، وتتضمَّن تصوُّراً لأن يكون استخدام هذا الطَّريق مدفوع الأجر؛ ليتغلَّب على الأزمات المروريَّة لمن يختار أن يستخدم هذه الطَّريق من أصحاب المركبات المختلفة، مع الإبقاء على الطَّريق السُّفلي لمن لا يرغب بدفع أجور استخدام الطَّريق الجديد.



وأشار إلى هذا المشروع في حال تمكَّنا من إيجاد مستثمر مهتم بشكل سريع من شأنه أن يعالج المشاكل المرتبطة بالأزمات المروريَّة التي نشهدها مع الازدياد المضطرد في سُكَّان المُدُن الرَّئيسة خصوصاً العاصمة عمَّان، ومن شأن مثل هذه المشاريع أيضاً التَّأثير إيجاباً على نوعيَّة الحياة ورفع سويَّتها، وهو أحد المستهدفات المركزيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.

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