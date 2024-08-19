الحكومة بصدد إنشاء جسر جديد مدفوع الأجر لمستخدميه في عمّان

وأضاف بأنَّ دراسة الجدوى الخاصَّة بهذا الطَّريق (الجسر) تكمِّل الحلقة الخاصَّة بالباصات سريعة التردُّد، وتتضمَّن تصوُّراً لأن يكون استخدام هذا الطَّريق مدفوع الأجر؛ ليتغلَّب على الأزمات المروريَّة لمن يختار أن يستخدم هذه الطَّريق من أصحاب المركبات المختلفة، مع الإبقاء على الطَّريق السُّفلي لمن لا يرغب بدفع أجور استخدام الطَّريق الجديد.
وأشار إلى هذا المشروع في حال تمكَّنا من إيجاد مستثمر مهتم بشكل سريع من شأنه أن يعالج المشاكل المرتبطة بالأزمات المروريَّة التي نشهدها مع الازدياد المضطرد في سُكَّان المُدُن الرَّئيسة خصوصاً العاصمة عمَّان، ومن شأن مثل هذه المشاريع أيضاً التَّأثير إيجاباً على نوعيَّة الحياة ورفع سويَّتها، وهو أحد المستهدفات المركزيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
وأكَّد الخصاونة في هذا الصَّدد أنَّنا نفخر بإنجاز المرحلتين الأولى والثَّانية من الباص سريع التردُّد في العاصمة عمَّان، وكذلك تشغيل الباص سريع التردُّد ما بين العاصمة عمَّان ومحافظة الزَّرقاء ونجحنا بفضل الله وبإشراف من جلالة الملك وسموّ وليِّ العهد في تشغيل هذه المشاريع الحيويَّة والأساسيَّة.
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