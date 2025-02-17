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الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 17-02-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، مركز جمرك عمّان الجديد (الماضونة). واطلعا على سير الإجراءات الجمركية، مؤكدين ضرورة تذليل كافة العقبات وتسهيل عمليات التبادل التجاري بهدف تحسين بيئة الاستثمار وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

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ووجه الوزيران إلى ضرورة إنجاز كافة المعاملات الجمركية التي تخص السلع الرمضانية ومستلزمات عيد الفطر باعطائها أولوية خاصة في التخليص عليها وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة البضائع وتوفير الوقت والجهد وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعمل الجمركي.


ورافقهما في الجولة، مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك أحمد العكاليك.

 
gnews

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