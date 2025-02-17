الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية

ووجه الوزيران إلى ضرورة إنجاز كافة المعاملات الجمركية التي تخص السلع الرمضانية ومستلزمات عيد الفطر باعطائها أولوية خاصة في التخليص عليها وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة البضائع وتوفير الوقت والجهد وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعمل الجمركي.
ورافقهما في الجولة، مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك أحمد العكاليك.
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