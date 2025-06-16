الحكومة تؤمّن 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان

وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بأن الاتفاقية تشكل خطوة أساسية ومتقدمة على طريق برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين
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