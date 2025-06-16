الإثنين 2025-06-16 01:25 م
 

الحكومة تؤمّن 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان

مبنى مركز الحسين للسرطان
مبنى مركز الحسين للسرطان
 
الإثنين، 16-06-2025 11:37 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة عن تخصيص 124 مليون دينار من الموازنة العامة لتأمين 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بأن الاتفاقية تشكل خطوة أساسية ومتقدمة على طريق برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين

 
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