الحكومة تباشر إجراءات تعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية وبدء صرف المعونات غداً

وبدأت الفرق الميدانية المختصة من الوزارات المعنية بحصر الأسر والعائلات والأفراد المتضررين في جميع محافظات المملكة؛ لتباشر عملية صرف المعونات لمن تنطبق عليهم الأسس والتعليمات، وحسب الآليات المتبعة، بدءا من محافظة الكرك يوم غد الأربعاء.
وستدرس رئاسة الوزراء تغطية أي نفقات إضافية يتعذر على الوزارات المعنية صرفها لغايات تعويض المتضررين المستحقين.
