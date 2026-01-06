الحكومة تباشر إجراءات تعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية وبدء صرف المعونات غداً

الوكيل الإخباري- بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، باشرت وزارات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والزراعة، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، تفعيل آليات الحماية الاجتماعية؛ لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية التي مرت بها بعض المحافظات الأسبوع قبل الماضي، ممن تنطبق عليهم الأسس والتعليمات.

اضافة اعلان



وبدأت الفرق الميدانية المختصة من الوزارات المعنية بحصر الأسر والعائلات والأفراد المتضررين في جميع محافظات المملكة؛ لتباشر عملية صرف المعونات لمن تنطبق عليهم الأسس والتعليمات، وحسب الآليات المتبعة، بدءا من محافظة الكرك يوم غد الأربعاء.