الحكومة تباشر مساعدة الأسر المتضررة من المنخفض الجوي

الأربعاء 2026-01-07 12:25 ص

الأربعاء، 07-01-2026 12:15 ص
الوكيل الإخباري-   باشرت وزارة التنمية الاجتماعية، بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة الأسر التي تضررت منازلها جراء الأحوال الجوية التي سادت المملكة أخيرًا، وما رافقها من مداهمات للمياه لبعض المنازل.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن اجتماعًا عُقد صباح اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، جرى خلاله التباحث في آليات حصر الأسر المتضررة، وتحديد أسس تقديم المساعدات لها.

وأوضحت أن مجلس الوزراء قرر استثناء هذه الأسر من تعليمات المعونات المالية وتعليمات مساعدة الأسر المتضررة في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن صرف المساعدات سيتم بعد إجراء الكشف الميداني والتأكد من حجم الضرر الفعلي.

وأكدت أن قيمة المساعدات ستُحدد بناءً على تقارير اللجان المشكلة في جميع محافظات المملكة، وبعد تقييم حجم الأضرار، وأن المساعدات ستشمل جميع الأسر المتضررة في مختلف المناطق، وليس محافظة بعينها.

وبيّنت أنها فعّلت فرق الطوارئ التابعة لها في مديرياتها بالمحافظات كافة، للتعامل السريع مع الحالات المتضررة، حيث قدمت مساعدات فورية وعينية لأكثر من 513 أسرة خلال الفترة الماضية، كما وفّرت الإيواء لـ102 أسرة تضررت من الأحوال الجوية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حصر أسماء الأسر المتضررة من المنخفض الجوي الأخير، على أن يتم التثبت منها من خلال اللجان المختصة وبالاستناد إلى تقارير الدفاع المدني، إضافة إلى الكشف الميداني وطلب بعض الوثائق اللازمة، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وفق الأسس المعتمدة.
 
 


