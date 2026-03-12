الخميس 2026-03-12 12:20 م

الحكومة تبحث مع التجار تحديات الاستيراد وتنويع مصادر التوريد

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 12-03-2026 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع عدد من تجار ومستوردي المواد الغذائية في المملكة واقع سلاسل التوريد وسبل ضمان استدامة المخزون الآمن والاستراتيجي من السلع الأساسية في ظل التحديات والظروف الإقليمية الراهنة.اضافة اعلان


وبحسب بيان الوزارة، الخميس، أكد القضاة خلال اللقاء أهمية المحافظة على مخزون آمن وكافٍ من المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

واستمع الوزير، بحضور نقيب تجار المواد الغذائية، رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق، إلى إيجاز من التجار والمستوردين بشأن أبرز التحديات التي تواجه عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع بعض السلع التي قد تشهد ارتفاعاً في أسعارها عالمياً.

وأكدوا أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والعمل على تنويع مصادر التوريد من خلال الاستيراد من بدائل وأسواق جديدة في دول مختلفة، ما يسهم في تعزيز أمن التزويد وتوفير السلع بأقل تكلفة ممكنة.
 
 


ارشيفية

