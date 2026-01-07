الأربعاء 2026-01-07 10:08 ص

الحكومة تبدأ بصرف معونات لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية اليوم

جانب من السيول
 
الأربعاء، 07-01-2026 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   تبدأ الحكومة، الأربعاء، بتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية التي مرت بها بعض المحافظات الأسبوع قبل الماضي، ممن تنطبق عليهم الأسس والتعليماتاضافة اعلان


وباشرت وزارات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والزراعة، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، بتفعيل آليات الحماية الاجتماعية لتعويض المتضررين بتوجيه من رئيس الوزراء جعفر حسان.

كما بدأت الفرق الميدانية المختصة من الوزارات المعنية بحصر الأسر والعائلات والأفراد المتضررين في جميع محافظات المملكة؛ لتباشر عملية صرف المعونات لمن تنطبق عليهم الأسس والتعليمات، وحسب الآليات المتبعة، بدءا من محافظة الكرك الأربعاء.

وستدرس رئاسة الوزراء تغطية أي نفقات إضافية يتعذر على الوزارات المعنية صرفها لغايات تعويض المتضررين المستحقين.
 
 


