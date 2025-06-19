الخميس 2025-06-19 01:05 م
 

الحكومة تبدأ بمناقشة التوصيات المتعلقة بتشريعات الإدارة المحلية

ل
أرشيفية
 
الخميس، 19-06-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري- بدأت الحكومة عقد اجتماعات لمناقشة التوصيات المتعلقة بمنظومة الإدارة المحلية منذ مطلع شهر حزيران الحالي، وذلك إنفاذا لما ورد في كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري لحكومة جعفر حسان بخصوص مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

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وعقدت اللجنة الفرعية للإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "لجنة التوصيات المقترحة للتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية" اجتماعا لمناقشة التوصيات الواردة في وثيقة تحديث المنظومة السياسية ومدى انسجامها مع خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.


وستواصل اللجنة حواراتها ومناقشاتها وعقد الاجتماعات تباعا خلال المرحلة المقبلة، لمناقشة التوصيات والاستماع إلى مختلف الآراء حول آليات تطوير وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

 
gnews

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