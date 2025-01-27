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الحكومة تبرر إجراء التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات

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صورة عامة للعاصمة عمّان
الإثنين، 27-01-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات سبب إجراء التعداد السكاني مرة واحدة كل 10 سنوات.

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وقال العودات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المعايير الإحصائية المتبعة من قبل الأمم المتحدة تحدد إجراء التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات (لا ينقص ولا يزيد عنه)

 

وأضاف أن هذا المبدأ متعارف عليه في كل دول العالم وليس فقط في الأردن.

 

ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع قانون الإحصاءات العامة.

 

 

 
gnews

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