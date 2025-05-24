الحكومة تتابع العمل في الطريق المؤدي إلى الاستاد الدولي الجديد لكرة القدم

الوكيل الإخباري- تفقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، سير العمل في مشروع طريق الموقر الأزرق ومشروع طريق المدينة الرياضية الجديدة في لواء الموقر.

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وجرى الاطلاع على سير العمل في مشروع الطريق المؤدي إلى المدينة الرياضية الجديدة، والذي يتفرع من طريق الموقر - الأزرق.



ويأتي المشروع ضمن خطة الحكومة لتنفيذ استاد دولي جديد لكرة القدم، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القطاع الرياضي.



ويبلغ طول الطريق الجديد قرابة 3 كم، ويتضمن تحويل مجرى الوادي وإنشاء عبارات وتركيب عناصر السلامة المرورية.



كما تابعت الوزارة أعمال إعادة تأهيل طريق الموقر-الأزرق، الذي يربط العاصمة بمدينة الأزرق ومنها إلى الحدود مع السعودية والعراق، ووجهت بضرورة الحفاظ على وتيرة التنفيذ الحالية لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، وكانت الوزارة قد انتهت من إعادة تأهيل 30 كم من الطريق وشرعت بإعادة تأهيل 16 كم جديدة وصولا إلى مثلث الأزرق.