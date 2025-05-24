السبت 2025-05-24 08:51 م
 

الحكومة تتابع العمل في الطريق المؤدي إلى الاستاد الدولي الجديد لكرة القدم

ل
جانب من الأعمال
 
السبت، 24-05-2025 07:46 م

الوكيل الإخباري- تفقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، سير العمل في مشروع طريق الموقر الأزرق ومشروع طريق المدينة الرياضية الجديدة في لواء الموقر.

اضافة اعلان


وجرى الاطلاع على سير العمل في مشروع الطريق المؤدي إلى المدينة الرياضية الجديدة، والذي يتفرع من طريق الموقر - الأزرق.


ويأتي المشروع ضمن خطة الحكومة لتنفيذ استاد دولي جديد لكرة القدم، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القطاع الرياضي.


ويبلغ طول الطريق الجديد قرابة 3 كم، ويتضمن تحويل مجرى الوادي وإنشاء عبارات وتركيب عناصر السلامة المرورية.


كما تابعت الوزارة أعمال إعادة تأهيل طريق الموقر-الأزرق، الذي يربط العاصمة بمدينة الأزرق ومنها إلى الحدود مع السعودية والعراق، ووجهت بضرورة الحفاظ على وتيرة التنفيذ الحالية لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، وكانت الوزارة قد انتهت من إعادة تأهيل 30 كم من الطريق وشرعت بإعادة تأهيل 16 كم جديدة وصولا إلى مثلث الأزرق.


ويشمل المشروع، إزالة الطبقات الإسفلتية القديمة وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، كما يتضمن صيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك منارة للاستقرار وركيزة للاعتدال وصوت حق وعدل

ا

أخبار محلية الخط الحجازي يسيّر رحلة عائلية مميزة بالقطار إلى أم الجمال في يوم الاستقلال

ا

شؤون برلمانية حزب الاتحاد الوطني الأردني يهنئ بعيد الاستقلال

ا

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ل

أخبار محلية الحكومة تتابع العمل في الطريق المؤدي إلى الاستاد الدولي الجديد لكرة القدم

ل

أخبار محلية إطلاق فعاليات سوق أعالي الأحلام تراثنا في موقع أم الجمال الأثري

ل

أخبار محلية بعد وقوع حوادث أليمة.. كشف ميداني على طريق في لواء المزار الشمالي

ا

فلسطين أسير فلسطيني يروي تفاصيل استخدامه كدرع بشري في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة