الحكومة تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة

وأوضحت الهيئة أن عملية الترخيص لا تقتصر على جهة أو منشأ محدد، وإنما تخضع لمعايير واضحة تضمن الامتثال لأعلى مستويات السلامة والجودة، مؤكدة أن أي جهة تستوفي الشروط والمعايير الفنية يمكنها التقدم بطلب الاستثمار في النشاط وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الهيئة جميع المستثمرين المهتمين إلى التقدم بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط. لافتة بأن التوسع في قطاع الطاقة والغاز يمثل فرصة استثمارية واعدة، ويعزز أمن التزود بالطاقة، وأكدت التزامها بتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، تضمن تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق جميع الجهات المعنية في القطاع من مستهلكين ومستثمرين ومرخصين على حد سواء. وستواصل الرقابة الصارمة على القطاع لضمان التزام جميع المشغلين بالمعايير الفنية والمتطلبات القانونية حفاظاً على سلامة المستهلكين وضمان استقرار السوق وتطويره.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد: لقاء مثمر مع فخامة الرئيس التركي
-
ولي العهد يلتقي الرئيس التركي وينقل له دعوة من الملك لزيارة الأردن
-
فرصة عمل في السفارة الأمريكية في عمّان
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً
-
خطة رقابية وتوعوية لـ"الغذاء والدواء" استعدادًا لرمضان
-
توقيع 72 اتفاقية لدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أثيوبيا
-
مفتي عام المملكة يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الجمعة