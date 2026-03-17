الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

وعرض وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أبرز من تمَّ إنجازه ضمن البرنامج التَّنفيذي منذ بداية العام الحالي، حيث تمَّ إطلاق 165 حملة للنَّظافة استهدفت المتنزَّهات والأماكن العامَّة غير الخاضعة للخدمات البلديَّة، شارك فيها قُرابة 15 ألف شاب وشابَّة من طلبة الجامعات والمدارس والموظَّفين والمواطنين وغيرهم، وبالتَّنسيق مع العديد من المؤسَّسات الحكوميَّة والرَّسميَّة ومؤسَّسات المجتمع المدني، حيث ساهمت في جمع أكثر من 90 طنَّاً من النُّفايات.
وكشف عن توزيع قرابة 30 ألف كيس قابل لإعادة الاستخدام في المركبات لغايات جمع النُّفايات، في مناطق عمان، والزرقاء، وإربد، والبتراء، ومعان، وعجلون، ومأدبا، والعقبة، بالإضافة إلى توزيع آلاف الحاويات المعدنيَّة والبلاستيكيَّة، وحاويات أخرى مخصَّصة لفرز النُّفايات في عدد من المدارس، وكذلك تركيب السِّلال المعدنيَّة على بعض الطُّرق الحيويَّة، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تمَّ تنفيذها.
ولفت إلى أنّه تمَّ تخصيص يوم واحد أسبوعياً لكل بلدية لتنفيذ حملات نظافة بمشاركة المجتمع طوال فترة تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى إعداد خطَّة لفترة عيد الفطر، تستهدف الأماكن السياحيَّة ومواقع التنزُّه التي يرتادها المواطنون خلال عطلة العيد.
وأشار إلى استمرار رصد المخالفات بموجب القوانين والتشريعات النَّاظمة، من إدارة السَّير والإدارة الملكيَّة لحماية البيئة، إلى جانب استمرار استقبال الشَّكاوى عبر الخطّ السَّاخن والنِّظام الإلكتروني المختصّ للإبلاغ عن أيّ مخالفات بهذا الخصوص.
