الحكومة تثبت أسعار الغاز المستخدم بالصناعات

ب
الخميس، 30-04-2026 05:14 م

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، الخميس، وقامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر آذار الماضي، والتي أظهرت استمرار الارتفاعات على الأسعار العالمية مدفوعة بالتطورات الإقليمية.

ورغم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ثبتت الحكومة أسعار الغاز المستخدم في الصناعات.


وأكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.


كما أشارت إلى أن الحكومة تحملت دعماً مباشراً على تسعيرة شهر أيار بنحو 68 مليون دينار، بالإضافة إلى نحو 2.9 مليون دينار دعما موجهاً للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.


وتم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.


فيما تم تثبيت سعر الكاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.

 
 


gnews

مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي للذكور في عمّان

أخبار محلية مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي للذكور في عمّان

البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو لتشريعات تعزز من مسيرة العمالة العربية

افتتاح المؤتمر الدولي الـ27 لجمعية أطباء الأورام

أخبار محلية افتتاح المؤتمر الدولي الـ27 لجمعية أطباء الأورام

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير

أخبار محلية الجغبير يثمن نهج الحكومة الداعم للصناعة ويشيد بقرار تثبيت أسعار الغاز للمصانع

ن

عربي ودولي غوتيريش يدعو مجلس الأمن لتشديد حظر السلاح على ليبيا

ي

أخبار محلية السفير الصيني يبحث مع جمعية ريادة الأعمال الزراعية تعزيز التعاون

إطلاق النار على 3 سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي غوتيريش: إغلاق مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي

علم ألمانيا

عربي ودولي ألمانيا مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأميركي على أراضيها



 
 






