الحكومة تجرد غابات الأردن بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية مع شركة "العالم المستدام لتكنولوجيا البرمجيات"، لحصر موجودات الغابات في الأردن وتحديد أنواعها وكثافتها وخصائص التربة، وربطها بالبيانات المناخية باستخدام تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي.

اضافة اعلان



وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تسعى إلى استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة في القطاعات كافة، وتوفير الأرقام والمعلومات التي تسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة، مؤكدا أهمية الاتفاقية في تطوير القطاع الحرجي والحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء الأخضر.

وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة على استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الغابات وتوفير المعلومات عبر الرقابة المباشرة والرصد الفضائي، للإسهام في توسيع الرقعة الخضراء وحماية الغابات وإدارتها مما يعزز الأمن الغذائي والاستدامة.



بدورها، أكدت المديرة العامة للشركة، أبرار العتيبي، أن الشركة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الخضراء باستخدام تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي "الجيومكانية" لتعزيز قدرات وزارة الزراعة وتحقيق أهدافها في جرد الغابات وإداراتها بشكل مستدام ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد المائية ودعم التنمية الريفية.



وأوضحت أن المشروع سيوفر أرصدة الكربون ويساعد في تحسين إدارة الموارد البيئية، مما يدعم الجهود العالمية في مكافحة التغير المناخي وتعزيز الأمن البيئي.