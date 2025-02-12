 
الأربعاء 2025-02-12 10:09 ص
 

الحكومة تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بلاغاً رسمياً يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك .اضافة اعلان


وبحسب بلاغ رئيس الوزراء فإن ساعات الدوام الرسمي في رمضان سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
 
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