الحكومة تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

09:35 ص

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الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بلاغاً رسمياً يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك . اضافة اعلان





وبحسب بلاغ رئيس الوزراء فإن ساعات الدوام الرسمي في رمضان سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.













