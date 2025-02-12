الحكومة تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

وبحسب بلاغ رئيس الوزراء فإن ساعات الدوام الرسمي في رمضان سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
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