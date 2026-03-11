الحكومة تحدّد عُطلة عيد الفطر من صباح الجمعة إلى مساء الاثنين

ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من آذار الحالي وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
