الحكومة تحسم الجدل حول فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضرائب بالاردن

وأضاف أبو علي، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: "نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية" ، أن الدائرة تقدم 65 خدمة إلكترونية تشمل كل الخدمات الضريبية الأساسية لتمكين المكلفين ومفوضيهم والمراجعين من إنجاز معاملاتهم.
وأشار إلى أن الدائرة طورت نظام للتدقيق الضريبي على الشركات والمنشآت والأفراد والموظفين والمستخدمين من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج التدقيق على الإقرارات الضريبية، موضحا أن 85% من الاقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونيا.
وبين أن الدائرة استكملت بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية الإلكترونية على مصانع إنتاج السجائر، وتم المباشرة بتطبيق المرحلة الثانية من الرقابة الرقمية الإلكترونية على مصانع إنتاج المشروبات الكحولية.
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