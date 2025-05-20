الحكومة تحسم الجدل حول فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضرائب بالاردن

الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الثلاثاء، إن الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، وفي نفس الوقت عدم فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضرائب مفروضة حاليا .

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وأضاف أبو علي، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: "نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية" ، أن الدائرة تقدم 65 خدمة إلكترونية تشمل كل الخدمات الضريبية الأساسية لتمكين المكلفين ومفوضيهم والمراجعين من إنجاز معاملاتهم.



وأشار إلى أن الدائرة طورت نظام للتدقيق الضريبي على الشركات والمنشآت والأفراد والموظفين والمستخدمين من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج التدقيق على الإقرارات الضريبية، موضحا أن 85% من الاقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونيا.