الحكومة تحيل عطاء استئجار باخرة الغاز المسال في العقبة على شركة عالمية

وأشار التقرير، في تفاصيل تقدّم سير العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، إلى أن استئجار هـذه الباخـرة العائمـة يأتي بديـلا عـن الباخـرة الحاليـة لأغراض تخزيـن الغـاز الطبيعي المسـال وضخـه لوحـدة التغييـز الشـاطئية عنـد الحاجـة، وتعدّ وحـدة التخزيـن العائمـة مـن أحـد المكونـات الرئيسية لمشـروع إنشـاء وحـدة التغييـز الشـاطئية.
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