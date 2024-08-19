الحكومة تحيل عطاء استئجار باخرة الغاز المسال في العقبة على شركة عالمية

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الوكيل الإخباري- أحالت الحكومة، عطاء استئجار باخرة الغاز المسـال العائمة (BW Everett) في خليـج العقبـة علـى شركة bw lng لمــدة 10 سنوات إيجار منتهٍ بالتملك، وفق تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي. اضافة اعلان





وأشار التقرير، في تفاصيل تقدّم سير العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، إلى أن استئجار هـذه الباخـرة العائمـة يأتي بديـلا عـن الباخـرة الحاليـة لأغراض تخزيـن الغـاز الطبيعي المسـال وضخـه لوحـدة التغييـز الشـاطئية عنـد الحاجـة، وتعدّ وحـدة التخزيـن العائمـة مـن أحـد المكونـات الرئيسية لمشـروع إنشـاء وحـدة التغييـز الشـاطئية.