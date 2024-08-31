 
السبت 2024-08-31 06:14 م
 

 

الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل لشهر أيلول

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 04:03 م

الوكيل الإخباري-   ‎عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 أيلول المقبل). 

اضافة اعلان


واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) والديزل خلال شهر آب الحالي.


‎وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (35) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (35) فلساً/لتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (885) فلساً/لتر بدلاً من (920)فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1125) فلساً/لتر بدلاً من (1160) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع الديزل ليصبح (695) فلساً/لتر بدلاً من (715) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الصورة ارشيفية

فلسطين الاحتلال يضرم النار في سوق بجنين

مشاركون في جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية تخريج المشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي

العيسوي يطمئن على صحة طفلة من غزة تتلقى العلاج بمدينة الحسين الطبية

أخبار محلية الديوان الملكي يطمئن على صحة الطفلة لميس

وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي

أخبار محلية وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي في العقبة

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي يتفقد التحضيرات النهائية لمعرض سوفكس 2024 قبيل افتتاحه

غزة

فلسطين لازاريني : إسرائيل اشترت إعلانات للتشهير بالأونروا

اقتحامات قوات الاحتلال لمخيم جنين

فلسطين دوي انفجار في حارة الدمج بمخيم جنين

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل لشهر أيلول



 


الأكثر مشاهدة