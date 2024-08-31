الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل لشهر أيلول

الوكيل الإخباري- ‎عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 أيلول المقبل).

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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) والديزل خلال شهر آب الحالي.



‎وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (35) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (35) فلساً/لتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.