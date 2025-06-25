الحكومة تدرس تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة.

اضافة اعلان

وقال المومني خلال إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يدرس إجراءات للحد من التداعيات التي لحقت بعض القطاعات بسبب الظروف الراهنة وعلى رأسها القطاع السياحي.

وأضاف أن جلسة مجلس الوزراء انعقدت اليوم الأربعاء في محافظة البلقاء والتي تعد من المحافظات المحورية في المملكة، ودورها الحيوي في الزراعة والتعليم والصحة والسياحة وتحتضن مدينة السلط المصنفة على قائمة التراث العالمي.