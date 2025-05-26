الحكومة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

وخلال مؤتمر صحفي، عقد عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة في جامعة الطفيلة التقنية، للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة، أكد المومني على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أدانت اقتحام أعضاء من الحكومة الإسرائيلية المتطرفين للمسجد الأقصى.
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