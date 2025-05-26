الحكومة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- دان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اقتحام وزير المالية وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وأعضاء من الحكومة والكنيست وعدد كبير من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى.

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