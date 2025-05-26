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الحكومة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
محمد المومني
 
الإثنين، 26-05-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-  دان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اقتحام وزير المالية وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وأعضاء من الحكومة والكنيست وعدد كبير من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى.

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وخلال مؤتمر صحفي، عقد عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة في جامعة الطفيلة التقنية، للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة، أكد المومني على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أدانت اقتحام أعضاء من الحكومة الإسرائيلية المتطرفين للمسجد الأقصى.

 
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