الحكومة ترفع اسعار الدخان 10 قروش للبكيت

الوكيل الإخباري- قالت الحكومة، اليوم الخميس، إن سعر باكيت الدخان سيزيد 10 قروش.

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وبينت أنه سيكون هنالك رفع على منتجات التدخين الأخرى لاقناع المواطن الابتعاد عن التدخين.