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الحكومة ترفع اسعار الدخان 10 قروش للبكيت

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 05:05 م

الوكيل الإخباري-   قالت الحكومة، اليوم الخميس، إن سعر باكيت الدخان سيزيد 10 قروش.

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وبينت أنه سيكون هنالك رفع على منتجات التدخين الأخرى لاقناع المواطن الابتعاد عن التدخين.


وأضافت أن المعسل ستزيد الضريبة عليه بمقدار 100% على كمية 100 غرام.

 
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