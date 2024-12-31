الحكومة ترفع سعر الديزل والبنزين 90

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل).

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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على سعر البنزين 95 وارتفاعاً على سعرَي البنزين 90 والديزل خلال شهر كانون الأول.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر، وارتفاع سعرَي البنزين 90 والديزل بمقدار (10) فلسات/لتر لكل منهما.