الحكومة ترفع سعر الشعير على الحيوانات وتستثني الأغنام

الوكيل الإخباري- رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول، عدا الأغنام، لشهر أيلول الحالي بمقدار دينار واحد عن شهر آب الماضي، ليصبح سعر الطن الواحد 221 ديناراً شاملا ضريبة المبيعات.

اضافة اعلان



وثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد.



كما رفعت الوزارة سعر بيع الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمقدار دينار واحد، ليصبح سعر الطن الواحد 221 ديناراً.



وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 92 لسنة 2024 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة، عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.



وأبقت الوزارة سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو، بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما حددت سعر بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، عند 154 دينارا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.



ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، ولمدة شهر.