الحكومة ترفع موازنة وزارة الصحة إلى 785 مليون دينار

الوكيل الإخباري- بلغت المخصصات المالية لوزارة الصحة في مشروع الموازنة العامة للعام 2026، نحو 785 مليون دينار؛ منها شراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم زيادة مخصصاتها إلى نحو 135 مليون دينار، وفق ما أعلن وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الثلاثاء. اضافة اعلان





وأضاف الشبلي خلال خطاب مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، أن ذلك يأتي انطلاقاً من الاهتمام المستمر للحكومة في تحسين الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي.



