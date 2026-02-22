الحكومة تزف بشرى للأردنيين حول الزيت التونسي

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة و التجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إنه سيتم توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون سعة 5 لترات لكل منها، إلى أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية اعتبارا من نهاية شباط الحالي وخلال آذار المقبل، فيما سيتم استيراد مزيد من الكميات لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى كميات أخرى يتم تأمينها من قبل القطاع الخاص.

وأضاف القضاة اليوم الأحد، إن وزارة الزراعة أعطت موافقات لاستيراد نحو 12 ألف طن من زيت الزيتون التونسي لتلبية احتياجات السوق، وسد النقص الذي حدث نتيجة لتراجع كميات الإنتاج المحلي من زيت الزيتون وبما يساهم في توفير متطلبات المواطنين وبأسعار مناسبة.