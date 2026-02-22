الأحد 2026-02-22 06:13 م

الحكومة تزف بشرى للأردنيين حول الزيت التونسي

الأحد، 22-02-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة و التجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إنه سيتم توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون سعة 5 لترات لكل منها، إلى أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية اعتبارا من نهاية شباط الحالي وخلال آذار المقبل، فيما سيتم استيراد مزيد من الكميات لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى كميات أخرى يتم تأمينها من قبل القطاع الخاص.

وأضاف القضاة اليوم الأحد، إن وزارة الزراعة أعطت موافقات لاستيراد نحو 12 ألف طن من زيت الزيتون التونسي لتلبية احتياجات السوق، وسد النقص الذي حدث نتيجة لتراجع كميات الإنتاج المحلي من زيت الزيتون وبما يساهم في توفير متطلبات المواطنين وبأسعار مناسبة.


وبين أن المؤسستين الاستهلاكيتين وضعتنا آلية تسهل شراء المواطن لزيت الزيتون المستوردة من أسواقهما وتفادي حالات الاكتظاظ التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد مستمرة ضمن ترتيبات مع وزارة الزراعة وكذلك القطاع الخاص.

 
 


