الحكومة تزف بشرى للأردنيين حول الزيت التونسي

وأضاف القضاة اليوم الأحد، إن وزارة الزراعة أعطت موافقات لاستيراد نحو 12 ألف طن من زيت الزيتون التونسي لتلبية احتياجات السوق، وسد النقص الذي حدث نتيجة لتراجع كميات الإنتاج المحلي من زيت الزيتون وبما يساهم في توفير متطلبات المواطنين وبأسعار مناسبة.
وبين أن المؤسستين الاستهلاكيتين وضعتنا آلية تسهل شراء المواطن لزيت الزيتون المستوردة من أسواقهما وتفادي حالات الاكتظاظ التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد مستمرة ضمن ترتيبات مع وزارة الزراعة وكذلك القطاع الخاص.
