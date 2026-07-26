الأحد 2026-07-26 06:58 م

الحكومة تسرّع تطوير الشواطئ العامة في العقبة لتعزيز السياحة

ب
أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 04:45 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير الشواطئ العامة في العقبة، إلى جانب تكثيف الفعاليات والبرامج التي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعاً في شركة تطوير العقبة، خُصص لمتابعة سير العمل في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تنفذها الشركة في المنطقة.


وأشار حسّان إلى أن تطوير الشواطئ العامة يشكل جزءاً من الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة العقبة وجهةً سياحيةً واقتصاديةً ولوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.


وزار رئيس الوزراء، الأحد، محميَّة العقبة البحريَّة، بعد صدور قرار منظمة الأمم المتَّحدة للتَّربية والعلم والثَّقافة (اليونسكو) بإدراجها على قائمة التُّراث العالمي، ويشيد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، ويؤكِّد ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحيَّاً وبيئيَّاً واقتصاديَّاً.


ويأتي إدراج المحميَّة على قائمة التُّراث العالمي تقديراً لما تتمتَّع العقبة به من تنوُّع حيوي بحري فريد، وحماية للأنواع والنُّظم البيئيَّة البحريَّة والشِّعاب المرجانيَّة.


وتحتضن المحميَّة أكثر من 150 نوعاً من الشِّعاب المرجانيَّة وأكثر من 500 نوع من الأسماك ونحو 1000 نوع من الكائنات النَّادرة والمهدَّدة، بما يجعلها من أكثر المناطق البحرية تنوعاً على مستوى الإقليم والعالم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

أخبار محلية عاجل إعلان نتائج المقبولين بالمكرمة الملكية لأبناء المتقاعدين العسكريين

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.

أخبار محلية الصفدي ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد بالمنطقة

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي صادرات الصناعة تنمو بـ 8.2 % خلال 5 أشهر

ظ

شؤون برلمانية عاجل وزير الإدارة المحلية: الإبقاء على انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأحد، إن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إن

عربي ودولي الكرملين: من السابق لأوانه التعليق على تقارير وقف الغارات الجوية مع أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم

عربي ودولي بورنم يتعهد "الدفاع عن المصلحة الوطنية" البريطانية أمام ترامب

ا

أخبار محلية بني مصطفى: نسعى لمواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا



 
 






الأكثر مشاهدة

 