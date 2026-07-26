الحكومة تسرّع تطوير الشواطئ العامة في العقبة لتعزيز السياحة

وجاء ذلك خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعاً في شركة تطوير العقبة، خُصص لمتابعة سير العمل في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تنفذها الشركة في المنطقة.
وأشار حسّان إلى أن تطوير الشواطئ العامة يشكل جزءاً من الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة العقبة وجهةً سياحيةً واقتصاديةً ولوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وزار رئيس الوزراء، الأحد، محميَّة العقبة البحريَّة، بعد صدور قرار منظمة الأمم المتَّحدة للتَّربية والعلم والثَّقافة (اليونسكو) بإدراجها على قائمة التُّراث العالمي، ويشيد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، ويؤكِّد ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحيَّاً وبيئيَّاً واقتصاديَّاً.
ويأتي إدراج المحميَّة على قائمة التُّراث العالمي تقديراً لما تتمتَّع العقبة به من تنوُّع حيوي بحري فريد، وحماية للأنواع والنُّظم البيئيَّة البحريَّة والشِّعاب المرجانيَّة.
وتحتضن المحميَّة أكثر من 150 نوعاً من الشِّعاب المرجانيَّة وأكثر من 500 نوع من الأسماك ونحو 1000 نوع من الكائنات النَّادرة والمهدَّدة، بما يجعلها من أكثر المناطق البحرية تنوعاً على مستوى الإقليم والعالم.
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