الحكومة تسلّم مسكناً للحاجة وضحى الشهاب

وقالت وزارة التنمية الإجتماعية أن دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان كان قد أوعز في حينه بتأمين مسكن للحاجة وضحى، بناءًا على تقرير تم رفعه من الوزارة، حيث تم توفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لها من خلال الخدمات الطبية الملكية، في جميع الاختصاصات التي تحتاجها، إلى جانب تلبية جميع إحتياجاتها، وبما يوفر الحياة الكريمة لها، حيث أجريت لها الفحوصات الطبية وعمليتين في كلتا عينيها، وتأمينها بالعلاجات والمستلزمات، وتقديم المساعدات العينية والنقدية لها.
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