الحكومة تسلّم مسكناً للحاجة وضحى الشهاب

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الوكيل الإخباري- ‏سلّمت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مسكناً تم إنشاؤه وتجهيزه وتأثيثه بالكامل للحاجة وضحى الشهاب في منطقة النبي هود بمحافظة جرش، والتي سبق وأن تابعتها وزارة التنمية الإجتماعية. اضافة اعلان



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‏وقالت وزارة التنمية الإجتماعية أن دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان كان قد أوعز في حينه بتأمين مسكن للحاجة وضحى، بناءًا على تقرير تم رفعه من الوزارة، حيث تم توفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لها من خلال الخدمات الطبية الملكية، في جميع الاختصاصات التي تحتاجها، إلى جانب تلبية جميع إحتياجاتها، وبما يوفر الحياة الكريمة لها، حيث أجريت لها الفحوصات الطبية وعمليتين في كلتا عينيها، وتأمينها بالعلاجات والمستلزمات، وتقديم المساعدات العينية والنقدية لها.