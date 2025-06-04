الأربعاء 2025-06-04 02:19 م
 

الحكومة تسمح باستيراد سلع من سوريا

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 04-06-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-   قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، استثناء عدد من البنود الجمركية الواردة في القائمة المرفقة من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، والمتضمنين حظر الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 2019/5/1.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1930) الصادر بتاريخ 12/12/2012، والذي فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري حسب مقتضى الحال.

وبموجب القرار الجديد، الذي نشرته الوزارة اليوم الأربعاء، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، والصادرة وفقًا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

اضافة اعلان

 


Image1_6202541322130179716.jpg
Image2_6202541322130179716.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس الوزراء

أخبار محلية الحكومة تمنح العمالة السورية مهلة إضافية لتصويب الأوضاع بدون غرامات

E

أخبار الشركات ما هي أدوات التحليل التي يجب استخدامها في تداول الفوركس؟

تهنئة الملازم اول مروان احمد عبد الرحمن جرادات

مناسبات تهنئة النقيب مروان احمد عبد الرحمن جرادات

الطفلة جوان السلايطة

خاص بالوكيل حادث دهس يهزّ مادبا .. ووالد الطفلة يصرخ: الكرامة لا تُصوَّر

بحضور نقيب المحامين الأردنيين

أخبار محلية ٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

5قفلب

مناسبات تهنئة العميد زهير احمد الهزايمة

ألمانيا تسعى لإبطال مفعول قنابل من مخلفات الحرب في كولونيا

عربي ودولي أكبر عملية إخلاء منذ 1945 .. 3 قنابل تُرعب مدينة ألمانية

غتىغ

فن ومشاهير بطل مسلسل 'باب الحارة' يتحدّث عن بيع هويّته لإنقاذ حياة والدته



 
 





الأكثر مشاهدة