الحكومة تسمح باستيراد سلع من سوريا

الوكيل الإخباري- قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، استثناء عدد من البنود الجمركية الواردة في القائمة المرفقة من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، والمتضمنين حظر الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 2019/5/1.



ويأتي هذا القرار استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1930) الصادر بتاريخ 12/12/2012، والذي فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري حسب مقتضى الحال.



وبموجب القرار الجديد، الذي نشرته الوزارة اليوم الأربعاء، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، والصادرة وفقًا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

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