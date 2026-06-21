الحكومة: تشديد عقوبة الإعدام على كبار مهربي المخدرات

وأشار حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء إلى أن الحكومة ستعمل على تعديل التشريعات القانونية بما يتيح توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، خصوصاً بحق كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بعصابات خارجية، مؤكداً أن هذا الملف سيُتابع بالتنسيق مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
من جهته، أوضح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مدانين في قضايا تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وذلك بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية واستكمال جميع الإجراءات الدستورية والقانونية.
وأضاف المومني أن تنفيذ الأحكام جرى تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة، ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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