الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2025 -2030م.

وتشكل هذه السياسة والاستراتيجية المرتبطة بها إطارا شاملا لرفع معايير الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، من خلال ضمان رعاية آمنة وفعالة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية، وتحسين رضا المرضى، وبناء نظام رعاية صحية مرن وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

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على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025م.



وفي إطار القرارات المتعلقة بتحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.



كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها، من خلال استحداث وحدة لإدارة البيانات والاتصال، وتخفيض عدد الأقسام لتسهيل المتابعة والإشراف على تنفيذ المهام، وبما يضمن حسن سير العمل والإنجاز.



وأقر المجلس نظاما لتشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقاضي ومدده الزمنية على المواطنين، والتسهيل عليهم من خلال تخفيف الكلف والتنقل، وكذلك تخفيف العبء المتزايد على محكمة صلح إربد.



واستمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (299) قضية لمكلفين وشركات.



وأقر مجلس الوزراء نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تنظيم أسواق الجملة للمنتجات البستانية والعمل فيها داخل حدود أمانة عمان.



كما قرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على إيصال التيار الكهربائي من حساب فلس الريف لمشروع عنيزة الزراعي / أحد مشاريع المبادرات الملكية في البادية الجنوبية، الواقع في قرية وادي عنيزة في محافظة معان.