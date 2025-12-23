الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من اليوم.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي المترتبة على المعالجات الطبية.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكين الوزارة من تغطية رسوم ‏الطلبة الذين تقدَّموا بطلبات للحصول على المنح أو القروض من صندوق دعم الطالب وانطبقت عليهم شروط الحصول على المنحة أو القرض.



وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد الإعفاء مما نسبته 75% من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية البستانية المعدَّة للتصدير حتى تاريخ 31/12/2026م.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تسويات ضريبيَّة بين مكلَّفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقاً لأحكام القانون، وذلك استناداً لأسس التسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022م.

اضافة اعلان