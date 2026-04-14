الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.



كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، التي ستكون خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامة .



وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026م الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الالكتروني ، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026م.

وأقرَّ المجلس أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيَّة لسنة 2026م، وذلك لغايات تطوير الهيكل التَّنظيمي للمؤسَّسة وتمكينها من تطوير خدماتها، ومواكبة التطوُّرات الحديثة في مجال الإذاعة والتلفزيون.



كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026 والذي يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية الهادفة الى تطوير الإدارة العامة ورؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير العمل الشبابي .

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الأردني للأعوام 2026 – 2030م، وتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات إطلاقها وتعميمها على جميع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها حسب الأصول.

