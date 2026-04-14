الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، التي ستكون خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامة .
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026م الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الالكتروني ، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026م.
وأقرَّ المجلس أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيَّة لسنة 2026م، وذلك لغايات تطوير الهيكل التَّنظيمي للمؤسَّسة وتمكينها من تطوير خدماتها، ومواكبة التطوُّرات الحديثة في مجال الإذاعة والتلفزيون.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026 والذي يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية الهادفة الى تطوير الإدارة العامة ورؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير العمل الشبابي .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية الموافقة على صرف مبلغ 2 مليون دينار من مخصصات الخزينة المرصودة في موازنة وزارة المالية لسنة 2026 لصالح سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لغايات دعم البنية التحتية بتدخلات ضرورية من شأنها تشجيع الحركة السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي.
