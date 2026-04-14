الثلاثاء 2026-04-14 07:55 م

الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

رئاسة الوزراء.
الثلاثاء، 14-04-2026 07:43 م

الوكيل الإخباري-    قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.
 
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، التي ستكون خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامة .
 
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026م الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الالكتروني ، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026م.

وأقرَّ المجلس أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيَّة لسنة 2026م، وذلك لغايات تطوير الهيكل التَّنظيمي للمؤسَّسة وتمكينها من تطوير خدماتها، ومواكبة التطوُّرات الحديثة في مجال الإذاعة والتلفزيون.
 
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026 والذي يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية الهادفة الى تطوير الإدارة العامة ورؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير العمل الشبابي .

 

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الأردني للأعوام 2026 – 2030م، وتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات إطلاقها وتعميمها على جميع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما ورد فيها حسب الأصول.


الى ذلك قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية الموافقة على صرف مبلغ 2 مليون دينار من مخصصات الخزينة المرصودة في موازنة وزارة المالية لسنة 2026 لصالح سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لغايات دعم البنية التحتية بتدخلات ضرورية من شأنها تشجيع الحركة السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي.

 
 


أحدث الأخبار

علم ألمانيا

عربي ودولي برلين تدعو واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات والتوصل لحل مستدام

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: محادثات إسرائيل ولبنان "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران قد تعقد خلال يومين في باكستان

الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للفريق المتقاعد متعب الزبن بالشفاء العاجل

الأكثر مشاهدة